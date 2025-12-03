Poste Italiane Bianca Michelangeli vince la seconda edizione del premio giornalistico Tg Poste
Bianca Michelangeli, giornalista romana di 29 anni, è la vincitrice della seconda edizione del Premio giornalistico TG Poste. La proclamazione è avvenuta nel corso di una serata che si è svolta alla Casina Poste di Roma alla presenza dei vertici di Poste Italiane e di una vasta rappresentanza di Direttori di testate nazionali e locali di stampa, tv e web. Bianca Michelangeli riceverà una borsa di studio per un corso di alta formazione alla London School of Journalism e vivrà un’esperienza professionale nell’area Comunicazione di Poste Italiane insieme agli altri finalisti: Alessio Garzina, (28 anni, Roma) e Francesco Gaudiosi (29 anni, Napoli). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ci comunica Poste Italiane che i lavori presso l’ufficio postale di Baunei si prorogheranno sino al prossimo 13 dicembre, con riapertura prevista per il 15 dicembre 2025. L’ufficio postale di riferimento per la cittadinanza di Baunei (anche per la corrispondenza) - facebook.com Vai su Facebook
A #Bologna una fiera dedicata a chi ama collezionare, scoprire e curiosare tra storie, icone pop e pezzi unici. WOW! Bologna ha visto la partecipazione dello stand filatelico di Poste Italiane che, tra le altre cose, ha attratto giovani e non da tutta Italia per una gr Vai su X
Poste, Bianca Michelangeli vince il premio Tg poste - E' Bianca Michelangeli la vincitrice della seconda edizione del premio Tg Poste, l'iniziativa lanciata da Poste Italiane per valorizzare giovani talenti del mondo dell'informazione attraverso nuove te ... Secondo ansa.it
Premiati da Poste italiane i talenti under 30 del giornalismo - Bianca Michelangeli, romana di 29 anni, è la vincitrice della seconda edizione del Premio giornalistico Tg Poste. Si legge su ansa.it
POSTE, MICHELANGELI VINCE II EDIZIONE PREMIO GIORNALISTICO TG POSTE (1) - Bianca Michelangeli, giornalista romana di 29 anni, è la vincitrice della seconda edizione del Premio giornalistico TG Poste. Da 9colonne.it
Bianca Michelangeli - Si è laureata in Lettere Moderne all’università La Sapienza per poi specializzarsi in Informazione, Editoria e Giornalismo a Roma Tre. Segnala romatoday.it