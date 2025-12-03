Porto-Vitoria Guimarães Coppa di Lega Portoghese 04-12-2025 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Entrambe a segno al Do Dragao?

La stagione del Porto prosegue su note altissime: i Dragoni non hanno sbagliato neanche domenica notte contro l’Estoril, anche se hanno patito più del previsto. Dopo il vantaggio iniziale realizzato da William Gomes, sembrava che avremmo assistito a una vittoria larga della capolista, invece quello è stato l’unico gol della serata: va comunque bene così . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Porto-Vitoria Guimarães (Coppa di Lega Portoghese, 04-12-2025 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Entrambe a segno al Do Dragao?

Scopri altri approfondimenti

"Ronald Porto" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

VITTORIA ANCHE A SORRENTO! Vinciamo anche contro la Romeo Sorrento e portiamo a cinque la striscia di vittorie consecutive. Ecco i sorrisi dei nostri leoni! #serieA2 #ravenna #portoroburcosta2030 #volley #giallorossi #forzaravenna @fipavemiliaromag - facebook.com Vai su Facebook

È morto Artur Jorge, guidò il Porto al trionfo in Coppa Campioni nel 1987 - "L'Fc Porto piange la perdita di una delle più grandi figure della sua storia", ha reagito così sul sito ufficiale il club che aveva vinto anche tre scudetti con Jorge come allenatore, oltre alla ... Come scrive gazzetta.it

Il Porto brinda in coppa - L'FC Porto vince la Coppa del Portogallo per la 15esima volta battendo in finale il GD Chaves per 2- Si legge su it.uefa.com

morto Artur Jorge, guido' Porto al trionfo in Coppa Campioni 1987 - E' morto all'eta' di 78 anni Artur Jorge, ex attaccante di Porto e Benfica noto per aver guidato da allenatore il Porto al trionfo in Coppa dei Campioni nel 1987, grazie al ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it