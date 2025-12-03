Porto-Vitoria Guimarães Coppa di Lega Portoghese 04-12-2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici I Dragoni vogliono accedere alla final four

La stagione del Porto prosegue su note altissime: i Dragoni non hanno sbagliato neanche domenica notte contro l’Estoril, anche se hanno patito più del previsto. Dopo il vantaggio iniziale realizzato da William Gomes, sembrava che avremmo assistito a una vittoria larga della capolista, invece quello è stato l’unico gol della serata: va comunque bene così . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Porto-Vitoria Guimarães (Coppa di Lega Portoghese, 04-12-2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni vogliono accedere alla final four

È morto Artur Jorge, guidò il Porto al trionfo in Coppa Campioni nel 1987 - "L'Fc Porto piange la perdita di una delle più grandi figure della sua storia", ha reagito così sul sito ufficiale il club che aveva vinto anche tre scudetti con Jorge come allenatore, oltre alla ... Lo riporta gazzetta.it

Il Porto brinda in coppa - L'FC Porto vince la Coppa del Portogallo per la 15esima volta battendo in finale il GD Chaves per 2- Da it.uefa.com

morto Artur Jorge, guido' Porto al trionfo in Coppa Campioni 1987 - E' morto all'eta' di 78 anni Artur Jorge, ex attaccante di Porto e Benfica noto per aver guidato da allenatore il Porto al trionfo in Coppa dei Campioni nel 1987, grazie al ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it