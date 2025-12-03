La stagione del Porto prosegue su note altissime: i Dragoni non hanno sbagliato neanche domenica notte contro l’Estoril, anche se hanno patito più del previsto. Dopo il vantaggio iniziale realizzato da William Gomes, sembrava che avremmo assistito a una vittoria larga della capolista, invece quello è stato l’unico gol della serata: va comunque bene così . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Vitoria Guimarães (Coppa di Lega Portoghese, 04-12-2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Entrambe a segno al Do Dragao?