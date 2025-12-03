Porto le prime parole di Consalvo | Strategico per l' Italia e l' Europa subito mano ai dossier

“Trieste è un hub strategico per il nostro Paese e per l’Europa. La mia priorità sarà imprimere un’accelerazione ai dossier in corso, assicurando la massima focalizzazione per gli investimenti del Pnrr e delle altre progettualità. Il percorso di lavoro sarà chiaro e responsabile con la comunità. 🔗 Leggi su Triesteprima.it