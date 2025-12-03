Porto di Salerno Avella | Il no sia anche politico
Tempo di lettura: 2 minuti “ Lo stop all’ampliamento del porto commerciale, prima che essere tecnico, deve essere politico”. A dichiaralo stamani è il consigliere comunale di Salerno, Rino Avella per il quale è assurdo il silenzio delle Istituzioni su una vicenda che, se portata a termine nel senso pianificato dal Piano Regolatore Portuale, impatterebbe enormemente su Salerno e Vietri. L’intervento arriva all’indomani della pubblicazione della nota del Ministero dell’ambiente che su una serie di rilievi relativi a inquinamento, erosione marina, opportunità complessiva dell’intervento. Per il consigliere comunale la nota del ministero fonirebbe un assist per fermare un ampliamento dannoso sia per il capoluogo perché l’allargamento di molo e banchina di Ponente è finalizzato al raddoppio del comparto delle Autostrade del Mare, quello più inquinante e meno remunerativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Porto Salerno, frenata sull’ampliamento: dal Ministero prescrizioni su impatto ambientale - facebook.com Vai su Facebook
Porto di Salerno, ostacoli per il nuovo progetto: la lunga lista di prescrizioni del Ministero - Sotto la lente rischio idrogeologico, impatto ambientale e incongruenze sui dati di traffico ... Da infocilento.it
Ampliamento del porto di Salerno: Ministero esige approfondimenti sul nuovo piano regolatore e sull'ampliamento verso Vietri - Sotto i riflettori, in particolare, il nuovo piano regolatore portuale, nonchè l’allargamento verso Vietri con la cancellazione della spiaggia libera di via Ligea ... Scrive salernotoday.it
Il Propeller Club di Salerno celebra i 160 anni delle Capitanerie di Porto - In occasione del 160° anniversario della fondazione delle Capitanerie di Porto, il Propeller Club Port ... Da ilnautilus.it
Il porto di Salerno nell’era digitale con una rete privata in 5G - Il porto di Salerno si prepara a compiere un salto tecnologico che potrebbe incidere in modo significativo sull’efficienza complessiva dello scalo. Secondo ilsole24ore.com
Porto di Salerno, in crescita assunzioni e flusso merci - Più contenitori, più lavoro, più infrastrutture, più investimenti. Secondo ilmattino.it
Gallozzi cresce con il porto di Salerno: investiti 60 milioni in 5 anni - Il 2024 per Salerno Container Terminal, che fa capo al gruppo Gallozzi, si è concluso con una movimentazione complessiva di 358. ilsole24ore.com scrive