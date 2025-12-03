Porto di Salerno Avella | Il no sia anche politico

Tempo di lettura: 2 minuti “ Lo stop all’ampliamento del porto commerciale, prima che essere tecnico, deve essere politico”. A dichiaralo stamani è il consigliere comunale di Salerno, Rino Avella per il quale è assurdo il silenzio delle Istituzioni su una vicenda che, se portata a termine nel senso pianificato dal Piano Regolatore Portuale, impatterebbe enormemente su Salerno e Vietri. L’intervento arriva all’indomani della pubblicazione della nota del Ministero dell’ambiente che su una serie di rilievi relativi a inquinamento, erosione marina, opportunità complessiva dell’intervento. Per il consigliere comunale la nota del ministero fonirebbe un assist per fermare un ampliamento dannoso sia per il capoluogo perché l’allargamento di molo e banchina di Ponente è finalizzato al raddoppio del comparto delle Autostrade del Mare, quello più inquinante e meno remunerativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

