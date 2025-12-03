Portiere arrestato a Perugia per aggressione violenza inaudita | perché ha riempito di botte un cliente

3 dic 2025

Portiere di un negozio arrestato a Perugia per aggressione: ha colpito un cliente sospettato di furto. La vittima ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

portiere arrestato a perugia per aggressione violenza inaudita perch233 ha riempito di botte un cliente

© Notizie.virgilio.it - Portiere arrestato a Perugia per aggressione, violenza inaudita: perché ha riempito di botte un cliente

