Porta Marittima | approvato il progetto esecutivo 

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo della Porta Marittima, nell’ambito del Contratto di Sviluppo Centro Storico e della passeggiata pubblica che conduce al Molo San Vincenzo dalla Stazione Municipio della Metropolitana di Napoli. “ La Porta Marittima è un progetto cui io e tutta l’equipe abbiamo prestato grande impegno “ ha dichiarato il progettista arch. Álvaro Siza ” Riteniamo fondamentale consolidare l’asse centrale della Piazza del Municipio, asse ordinatore fra il centro della facciata della Stazione Marittima e il Palazzo S. Giacomo, che prosegue nella quota più alta con la presenza dell’emblematico Castel Sant’Elmo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

