Porsche a Nardò test su veicoli virtuali | il nuovo laboratorio per la mobilità del futuro

Simulare la capacità di un veicolo e del suo conducente di percorrere un tratto stradale, verificandone la reazione in tempo quasi reale, al fine di migliorarne la performance, anche in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Porsche, a Nardò test su veicoli virtuali: il nuovo laboratorio per la mobilità del futuro

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente sulla Copertino-Nardò: muore 66enne travolto in bici da un’auto - News Vai su X

Test su veicoli virtuali con SimLab al Nardò Technical Center - Consentirà di condurre test su modelli virtuali e verificarne i risultati in tempo quasi reale con quelli effettuati in pista: è il laboratorio di simulazione per la mobilità del futuro, 'SimLab', ina ... Si legge su ansa.it

Porsche continua i test sulle nuove Cayman e Boxster - Porsche si è resa conto che i veicoli elettrici non prenderanno il sopravvento così rapidamente come aveva previsto. Da it.motor1.com

Porsche, forti vendite sul titolo in scia a rinvio lancio veicoli elettrici - Forti vendite sul titolo Porsche a Francoforte lunedì, dopo che la casa automobilistica sportiva tedesca venerdì ha annunciato che posticiperà il lancio di alcuni modelli completamente ... Secondo teleborsa.it