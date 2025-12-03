Poppi arriva Natale al castello 2025

Arezzo, 3 dicembre 2025 –  Il Natale a Poppi si veste di magia. Dall’8 dicembre fino all’Epifania arriva “Natale al Castello 2025”, un ricco calendario di iniziative che trasformerà il borgo del Casentino in un vero e proprio villaggio natalizio. L’evento è organizzato dall’Associazione dei Commercianti di Ponte a Poppi e dalla Pro Loco di Poppi, con il patrocinio del Comune di Poppi e la collaborazione di Confcommercio, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico, le attività locali e le eccellenze del territorio casentinese. Il via ufficiale è previsto lunedì 8 dicembre alle ore 17 con l’accensione delle luminarie in tutto il paese: un momento simbolico che segnerà l’inizio delle feste, accompagnando residenti e visitatori dentro l’atmosfera calda e suggestiva del Natale al Castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

