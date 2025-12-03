Pontedera esonerato Menichini Arriva Banchieri

Pontedera, 3 dicembre 2025 – Il nuovo allenatore del Pontedera è Simone Banchieri. Nella convulsa giornata di ieri, martedì 2 dicembre, la società ha sollevato Leonardo Menichini dal compito di guidare la squadra (che ieri non si è allenata), e con lui il vice Andrea Lisuzzo e il collaboratore Francesco Lucchesi. Come anticipato nelle pagine di cronaca de La Nazione oggi in edicola, il Pontedera sarà così affidato al 51enne Banchieri, ex Novara e Messina, tra le altre, che inizierà gli allenamenti alle 15 di oggi, mercoledì 3 dicembre, per preparare i granata alla difficile trasferta di domenica a Ravenna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera, esonerato Menichini. Arriva Banchieri

Approfondisci con queste news

. @seriecofficial | Pontedera, ufficiale la cessione preliminare del club a Sportheca: esonerato anche l’allenatore Menichini Vai su X

++ Calcio - Pontedera, il club passa al fondo brasiliano – Menichini esonerato - facebook.com Vai su Facebook

Pontedera, esonerato Menichini. Arriva Banchieri - Da oggi la squadra torna ad allenarsi dopo un giorno di stop ... Da msn.com

U.S. Città di Pontedera: la società granata al fondo brasiliano, esonerato mister Menichini - Città di Pontedera ha posato un primo, importante, tassello per la vendita del club ad un fondo brasiliano. Lo riporta pisatoday.it

La svolta del Pontedera. Esonerato Menichini. Entra il fondo brasiliano - Ieri un altro giorno intenso per il club granata che avrà un nuovo proprietario. Come scrive msn.com

Rivoluzione Pontedera, cambio di proprietà in vista. E salta la panchina di Menichini - Città di Pontedera rende noto che, nella serata di oggi, è stato formalizzato, con il socio di maggioranza relativa (a cui seguiranno. Come scrive tuttomercatoweb.com

Pontedera, è storia: il club passa al fondo brasiliano – Menichini esonerato - Erano nell’aria entrambe le notizie da qualche ora, come scritto, e nella tarda serata di stasera, martedì 2 dicembre, sono puntualmente arrivate le conferme con tanto di ufficialità. Riporta msn.com

Serie C, ufficiale: saltano le panchine di Latina, Pontedera e Sambenedettese - Esonerati Bruno, Menichini e Palladini. Secondo msn.com