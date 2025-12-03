Pontedera Calcio arriva la nuova proprietà | primo atto l’esonero di Menichini
PONTEDERA – Nuova proprietà e nuovo staff tecnico per il Pontedera di serie C. È stato formalizzato ieri (2 dicembre) con il socio di maggioranza relativa (a cui seguiranno gli altri soci), il contratto preliminare relativo al processo di cessione del club. Si tratta di un passaggio di particolare rilevanza nella storia recente della società, che apre formalmente la fase conclusiva della trattativa in corso. Il preliminare stabilisce che l’atto definitivo di trasferimento delle quote societarie sarà siglato entro le prossime settimane, una volta completate le verifiche e gli adempimenti previsti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
