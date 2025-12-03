Ponte sullo Stretto Salvini dice che non serve una nuova gara e che lo vuole l'Ue | ma non è vero

Matteo Salvini ha risposto oggi al question time a due interrogazioni, di Avs e M5s, sulla bocciatura da parte della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto: "Nella consapevolezza che il Ponte sullo Stretto è un'opera che l'intera Ue ci chiede di realizzare, l'intero governo è al lavoro sui primi rilievi della Corte dei conti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ponte Stretto, Irto - Nicita (PD): "Sbloccare fondi FSC". Lettera ai presidenti di Sicilia e Calabria, Renato Schifani e Roberto Occhiuto, chiedendo di sostenere l'emendamento dem alla Legge di Bilancio. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/12/ponte-s - facebook.com Vai su Facebook

Ponte Stretto, Tajani: Fondi Ue per l’opera? Infrastrutture fondamentali per garantire sicurezza Vai su X

Salvini, 'il ponte sullo Stretto si farà' - "Il ponte sullo Stretto si farà, milioni di italiani lo vogliono, lo aspettano e lo meritano, non è un capriccio del ministro Salvini ma una priorità dell'Unione europea". Si legge su tuttosport.com

Ponte sullo Stretto, gara tutta da rifare: i timori di Chigi e Mit. Salvini: “Vado avanti” - Per la Corte dei conti serve un nuovo appalto ... Scrive repubblica.it

Ponte sullo Stretto, Salvini detta i tempi e confessa: “Europa irritata. E se a qualcuno sto antipatico…” - “Grazie per questo evento a Reggio Calabria, proprio in un sabato in cui dall’altra parte dello Stretto, a Messina, ci saranno i No Ponte (nel pomeriggio si terrà un corteo No Ponte a Messina, ndr), c ... Da strettoweb.com

Ponte sullo Stretto, Salvini: “speravo in cantieri già aperti oggi, avvocati al lavoro per i rilievi della Corte dei Conti” - Spero di poter arrivare con buone notizie per la Fiera di Verona della prossima primavera e venire all’assemblea del decennale per porta ... Secondo msn.com

A Reggio il dibattito sul ponte con Salvini, Tajani e l'ad della Stretto di Messina Pietro Ciucci - All'evento organizzato dal "Quotidiano" confermano la linea del governo: "Si lavora per rispondere ai rilievi della Corte dei Conti, ma si va avanti" ... Secondo rainews.it

Ponte sullo Stretto, Salvini “Lavoriamo per rispondere alle obiezioni della Corte dei Conti” - Così Matteo Salvini , Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Mobilità, in video- Lo riporta msn.com