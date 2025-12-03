Ponte sullo Stretto Salvini dice che non serve una nuova gara e che lo vuole l'Ue | ma non è vero

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini ha risposto oggi al question time a due interrogazioni, di Avs e M5s, sulla bocciatura da parte della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto: "Nella consapevolezza che il Ponte sullo Stretto è un'opera che l'intera Ue ci chiede di realizzare, l'intero governo è al lavoro sui primi rilievi della Corte dei conti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

