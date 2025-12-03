Ponte sullo Stretto Salvini | Al lavoro sui primi rilievi trasmessi dalla Corte dei conti

"L'intero governo è al lavoro sui primi rilievi trasmessi dalla Corte dei Conti". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini durante il Question Time alla Camera in merito allo stop del Ponte sullo Stretto. "Parliamo di rilievi diversa natura - ha spiegato, come. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

