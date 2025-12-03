Ponte sullo Stretto Landini | Un' operazione inutile e sbagliata

"Pensiamo che la spesa per il ponte sia un'operazione inutile e sbagliata. Lo ha affermato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, intervenendo a margine dell’assemblea sindacale all’ospedale Civico di Palermo. Secondo quanto riportato da Ansa, Landini ha sostenuto che questo pensiero. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

