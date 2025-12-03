Ponte 8 dicembrequasi 14mln in viaggio

13.00 In viaggio quasi un quarto della popolazione italiana per il ponte dell'Immacolata, 8 dicembre. Sono 13,9 milioni di persone. Spenderanno 635 euro a persona. Giro d'affari: 8,8 miliardi. Emerge da un'indagine di Federalberghi. La maggior parte, 6,5 milioni di persone, partirà il 5 dicembre. 4,9 milioni si muoveranno il 6 dicembre. Molti restano in Italia,privilegiando "località d'arte" e destinazioni con "bellezze naturali". Luoghi ideali per soggiornare: "Albergo e villaggio turistico". Resteranno fuori in media 4,2 giorni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it