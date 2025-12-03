Polveri sottili oltre i limiti scatta lo stop alle auto | due giorni di limitazioni al traffico

Dopo due settimane di aria pulita, torna l’inquinamento in città. E, con esso, anche le misure emergenziali. L’ultimo bollettino di Arpae, in ordine di tempo, evidenzia restrizioni per le giornate di giovedì 4 e venerdì 5 dicembre. Nello specifico, è attivo il divieto di circolazione nella fascia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

#Incendi e disastri ambientali peggiorano in modo allarmante la qualità dell’ #aria che respiriamo: enormi quantità di #polveri sottili, monossido di carbonio e sostanze cancerogene vengono rilasciate nell' #atmosfera e avvelenano l'aria anche a migliaia di chi Vai su X

Diverse centraline dell'Arpa hanno registrato valori preoccupanti di polveri sottili Vai su Facebook

Smog oltre i limiti ad Alessandria: martedì e mercoledì divieto di circolazione per alcune categorie di auto - Torna di colore arancione il livello di allerta ad Alessandria sul livello delle polveri sottili, dopo che per tre giorni consecutivi è ... Segnala radiogold.it

Smog, in provincia polveri sottili oltre i limiti in cinque centraline su nove - Magra consolazione, quella consegnata dall’oggettività dei dati: nel medio periodo i giorni di sforamento dei limiti del Pm10 – una delle polveri ... Si legge su ecodibergamo.it

Smog ai limiti a Roma, il Comune chiede di evitare l'uso dell'auto privata - Valori al limite in diverse centraline e previsioni che non promettono nulla di buono per i prossimi giorni. romatoday.it scrive

Smog 2024, oltre limiti polveri sottili - Passano a 25 su 98 8da 18 del 2023 i centri urbani in cui si sono superati i limiti giornalieri di polveri sottili Pm10. rainews.it scrive

Inquinamento, il nuovo anno porta le polveri sottili: valori oltre i limiti in tutta la pianura friulana - Una grande macchia rossa, corrispondente a tutta la pianura, sia alta che bassa. Segnala ilgazzettino.it

Lombardia soffocata dallo smog: a Milano polveri sottili oltre i limiti 68 giorni all’anno. Male anche Monza, Cremona, Brescia, Pavia e Bergamo - Milano, 4 febbraio 2025 – È una Lombardia sempre più soffocata da inquinamento e polveri sottili quella descritta ancora una volta dal report di Legambiente “Mal’Aria” con sforamenti pressoché ... ilgiorno.it scrive