Polpette avvelenate per uccidere gli animali a Udine Nord

La polizia locale di Udine indaga su delle polpette avvelenate lasciate in via Monte Nero nel tentativo di uccidere degli animali. Tutto è partito dalla segnalazione della donna che ha trovato i bocconi, ricoperti da una sostanza lumachicida. Gli agenti, quindi, hanno esteso le ricerche alle zone. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Polpette avvelenate per uccidere gli animali a Udine Nord

