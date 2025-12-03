Polpette avvelenate per uccidere gli animali a Udine Nord

Udinetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Udine indaga su delle polpette avvelenate lasciate in via Monte Nero nel tentativo di uccidere degli animali. Tutto è partito dalla segnalazione della donna che ha trovato i bocconi, ricoperti da una sostanza lumachicida. Gli agenti, quindi, hanno esteso le ricerche alle zone. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

