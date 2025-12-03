Polo tecnico Franchetti-Salviani Ora un edificio all’avanguardia

Un importante capitolo per l’istruzione in Alta Valle del Tevere si apre a Città di Castello venerdì 5 dicembre, alle 9.30, con l’inaugurazione ufficiale del nuovo edificio del polo tecnico Franchetti-Salviani, "un’opera che rappresenta un traguardo significativo in termini di sicurezza e modernità per la comunità tifernate e di tutto il territorio". La realizzazione del nuovo plesso, il cui importo supera i 4 milioni di euro, affonda il suo iter nel 2021. L’opera è stata realizzata dalla Provincia di Perugia, grazie al finanziamento dell’Ufficio scolastico regionale e alla collaborazione dell’Istituto Franchetti Salviani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polo tecnico Franchetti-Salviani . Ora un edificio all’avanguardia

