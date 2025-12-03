Polizia Penitenziaria | SAVELOVE - CURIAMO LA RELAZIONE al via il corso di formazione

Restituire centralità alla relazione all’interno degli istituti penitenziari, sostenere il benessere di chi vi opera ogni giorno e rafforzare la qualità dell’incontro tra detenuti e figli. È con questo obiettivo che ha preso avvio il ciclo di formazione per il personale di Polizia Penitenziaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondisci con queste news

Operazione della polizia penitenziaria di Bologna nella prigione della Dozza. Portati con i droni e dati in ‘affitto’ ai detenuti: introdurne uno costa 800 euro. Coinvolto uno dei responsabili della strage di Corinaldo, evaso e poi ripreso - facebook.com Vai su Facebook

Polizia Penitenziaria: guardare al futuro senza dimenticare il passato - Il SAPPE rinnova il suo impegno per tutelare i diritti e la dignità delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, tra crisi carceraria e sfide del futuro. Scrive poliziapenitenziaria.it

Onori ai Caduti del Corpo di Polizia Penitenziaria! - Venerdì 31 ottobre, alla presenza del Gonfalone della Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, di Autorità e dipendenti, si è svolta, nell’atrio del DAP a Roma, la cerimonia di commemorazione dei ... Secondo poliziapenitenziaria.it

Celle affollate e pochi agenti nelle carceri della provincia di Pavia: l’allarme della penitenziaria - La festa per i 208 anni di fondazione del corpo di polizia penitenziaria si è celebrata anche a Pavia, con una cerimonia ospitata nel cortile del collegio Cairoli. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Paragon, Nordio smentisce coinvolgimento della polizia penitenziaria: “Non ha mai intercettato nessuno” - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha risposto così a due interrogazioni di Iv e Pd sul caso Paragon, che sono state ... Lo riporta fanpage.it

polizia penitenziaria - Ha dato in escandescenze quando gli hanno detto che non poteva fumare. Da lanazione.it

Il Corpo di Polizia penitenziaria: "L’Arginone è sovraffollato a fronte di una carenza di agenti" - Sono alcuni dei principali temi emersi nell’ambito della cerimonia del 208esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it