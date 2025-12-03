Polizia locale la svolta più attesa Falcone è il nuovo comandante

La polizia locale ha finalmente un comandante. È Giuseppe Falcone, persona decisamente nota in città. Qui ha svolto tutta la sua carriera, in particolar modo in qualità di ufficiale. E sempre qui, negli ultimi anni, nel valzer che ha un po’ contraddistinto la scelta del comandante nelle diverse amministrazioni, lui si è rimboccato le maniche quando mancava la figura di riferimento. Un po’ un comandante facente funzioni, che ha sempre svolto il suo lavoro in modo egregio. Gli apprezzamenti su di lui si sprecano. La sua affabilità lo ha reso molto popolare tra i cittadini. Al tempo stesso è sempre stato un punto di riferimento anche per i colleghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

