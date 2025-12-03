Politiche Ue sulla pesca Unci AgroAlimentare | Colpo mortale al settore pronti allo sciopero

“Siamo pronti a mobilitare l’intera categoria dei pescatori per respingere l’ennesimo attacco della Commissione europea, che sta infliggendo un colpo mortale al settore con nuove irragionevoli e immotivate restrizioni. Per l’11 dicembre abbiamo convocato uno sciopero bianco: in tutto il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

