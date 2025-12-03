Polacco disperso sul Gran Sasso dal 24 novembre | si cerca ancora Karol Brozek
(Adnkronos) – Proseguono senza sosta, dal 24 novembre scorso, le operazioni di ricerca del cittadino polacco Karol Brozek, 44 anni, disperso sul massiccio del Gran Sasso con i suoi cani. Le attività sono coordinate dalla Prefettura dell’Aquila e vedono impegnati quotidianamente i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, in collaborazione con la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
