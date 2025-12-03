Pokrovsk guerra per una città morta | perché Putin la vuole a tutti i costi

(Adnkronos) – Vladimir Putin rivendica la conquista di Pokrovsk. L'Ucraina smentisce il presidente della Russia. La città del Donetsk è il fulcro della guerra, da mesi le forze di Mosca cercano di prendere possesso del centro ritenuto strategico e ora diventato un simbolo per cui combattere.   La città, ridotta ad un cumulo di macerie, prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

