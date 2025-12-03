Poker Atalanta sul Genoa la Dea raggiunge la Juve ai quarti di Coppa
I nerazzurri battono 4-0 il Grifone con i gol di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor BERGAMO - Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta che vince 4-0 contro il Genoa e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Juventus. Gara a senso unico quella della New Balance Arena. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il #Napoli continua a seguire #Palestra ma ora l’#Atalanta chiede almeno 35 milioni per cederlo (Tmw) C'è anche la concorrenza di Juve, Milan e Inter, sempre che gli orobici siano disposti a cederlo https://www.ilnapolista.it/2025/12/il-napoli-continua-a-seguir Vai su Facebook
Atalanta travolgente: poker al Genoa (in 10 per un'ora). Ai quarti trova la Juventus - Anche due legni per la Dea con Pasalic e Maldini ... Secondo gazzetta.it
DIRETTA/ Atalanta Genoa (risultato finale 4-0): poker Dea, è ai quarti! (Coppa Italia 3 dicembre 2025) - 0: i gol di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor mandano la Dea ai quarti di finale di Coppa Italia. Lo riporta ilsussidiario.net
Poker dell’Atalanta, per il Genoa è notte fonda a Bergamo - netto il successo della formazione orobica, agevolata dall’espulsione di Seydou Fini al minuto 36, ... Si legge su sportal.it
Sarà Atalanta-Juventus a febbraio in Coppa Italia: poker senza storia al Genoa - già reduci dai successi su Eintracht Francoforte in Champions e Fioren ... Come scrive tuttosport.com
Ai quarti di Coppa Italia è Juve-Atalanta: la Dea cala il poker ed elimina il Genoa - La Dea fa il suo debutto stagionale nella competizione e vince 4- Come scrive msn.com
Coppa Italia. Poker Atalanta con il Genoa: ai quarti contro la Juve. Ora Napoli-Cagliari - 0: poker e quarti Tutto facile per l’Atalanta agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa. Lo riporta msn.com