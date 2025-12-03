J ulianne Moore compie oggi, 3 dicembre, 65 anni, e lo fa nel pieno di una stagione d’oro. È reduce dal successo di Sirens, la serie uscita la scorsa primavera che l’ha vista dare vita a uno dei suoi personaggi più affascinanti degli ultimi anni: Michaela Kell, signora bene del New England, tutta charme e rigore upper-class. Naturale e luminosa, Julianne Moore senza make-up in bikini nero X Leggi anche › “Sirens” è una serie show del talento di Julianne Moore, guru milionaria diabolica (e perciò irresistibile) Lo stile impeccabile della milionaria non è poi così diverso da quello di Julianne Moore stessa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pochi pezzi, pochissimi colori e tanta eleganza. I must-have dell'attrice da copiare per tutte le over 60 più chic