Plenitude | acquisizione di Acea Energia

19.11 Plenitude e Acea hanno firmato un accordo vincolante per l'acquisizione da parte di Plenitude del 100% del capitale di Acea Energia, società attiva nel mercato retail (vendita al dettaglio) dell'energia e interamente controllata dal Gruppo Acea. L'operazione, informa un comunicato, include anche la partecipazione del 50% del capitale sociale di Umbria Energy. Il perfezionamento dell'operazione entro giugno 2026. Plenitude pagherà ad Acea 460 milioni e il riconoscimento di cassa netta normalizzata di 127 mln:totale 587 milioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it