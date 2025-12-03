Pizzeria della Passeggiata di Priverno ancora un successo Si conferma tra le migliori in Italia

Latinatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva un altro importante riconoscimento, in questo 2025 da incorniciare, per la Pizzeria della Passeggiata di Priverno inserita nell’autorevole Guida alle pizzerie e cocktail bar d’autore di Identità Golose.La presentazione della guida online c’è stata il 1° dicembre a Milano; curata da Carlo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

pizzeria passeggiata priverno successoPizzeria della Passeggiata di Priverno, ancora un successo. Si conferma tra le migliori in Italia - Il locale aperto nel 2022 dai cugini Antonio Visentin e Giammarco Ambrifi inserito nell’autorevole Guida alle pizzerie e cocktail bar d’autore di Identità Golose ... Si legge su latinatoday.it

Dalla Margherita alla Falia dolce, il nuovo menu della Pizzeria della Passeggiata - A Priverno, in provincia di Latina, paese situato su un colle dei Monti Lepini, c’è la Pizzeria della Passeggiata, gestita da Antonio Visentin e Giammarco Ambrifi, due cugini che rappresentano la ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Pizzeria Passeggiata Priverno Successo