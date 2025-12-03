Pizzeria della Passeggiata di Priverno ancora un successo Si conferma tra le migliori in Italia
Arriva un altro importante riconoscimento, in questo 2025 da incorniciare, per la Pizzeria della Passeggiata di Priverno inserita nell’autorevole Guida alle pizzerie e cocktail bar d’autore di Identità Golose.La presentazione della guida online c’è stata il 1° dicembre a Milano; curata da Carlo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Ecco come decidiamo di accogliere il primo freddo della stagione: una pizza filante da condividere con le persone che amiamo e una passeggiata in centro. ? #florence #florencefood #firenze #pizza #pizzafirenze #pizzeriafirenze #food #anticapizzeriare - facebook.com Vai su Facebook
Pizzeria della Passeggiata di Priverno, ancora un successo. Si conferma tra le migliori in Italia - Il locale aperto nel 2022 dai cugini Antonio Visentin e Giammarco Ambrifi inserito nell’autorevole Guida alle pizzerie e cocktail bar d’autore di Identità Golose ... Si legge su latinatoday.it
Dalla Margherita alla Falia dolce, il nuovo menu della Pizzeria della Passeggiata - A Priverno, in provincia di Latina, paese situato su un colle dei Monti Lepini, c’è la Pizzeria della Passeggiata, gestita da Antonio Visentin e Giammarco Ambrifi, due cugini che rappresentano la ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it