PIXEL 0.2 di Itomi Studio e RoundTwo | recensione

Nell’ecosistema editoriale dedicato alla cultura videoludica, ancora oggi dominato dall’effimero digitale, dalla rapidità dei contenuti e da una fruizione sempre più istantanea, la collana PIXEL rappresenta un’anomalia luminosa. Un progetto ambizioso, quasi controcorrente, che recupera la fisicità del libro d’arte e la mette al servizio di un discorso critico maturo, denso, curato. Se PIXEL.01 era stato un manifesto, un’esplosione inaugurale che aveva fissato l’identità del progetto, PIXEL.02 è la conferma di una crescita, di una direzione consapevole. Un secondo passo che non si limita a replicare la formula, ma la affina, la amplia e la rende ancora più autorevole grazie a una rosa di firme e collaborazioni di peso assoluto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - PIXEL 0.2 di Itomi Studio e RoundTwo: recensione

