Più paura che speranza nella nuova Siria A Torino il vescovo di Homs

Lidentita.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riuscì a fuggire dalla Siria in modo rocambolesco salvando la pelle in extremis. un amico musulmano lo portò via in gran fretta con la sua motocicletta. Si allontanarono velocemente nel deserto siriano, appena in tempo, evitando di essere raggiunti e uccisi dai terroristi jihadisti. Così si salvò padre Jacques Mourad, monaco e sacerdote cattolico siriano, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

pi249 paura che speranza nella nuova siria a torino160il vescovo di homs

© Lidentita.it - “Più paura che speranza nella nuova Siria”. A Torino il vescovo di Homs

Altri contenuti sullo stesso argomento

Speranza e paura: emozioni dominanti in un futuro incerto - In tempi di crisi, la speranza e la paura coesistono come emozioni dominanti, influenzando il nostro modo di affrontare il futuro. Lo riporta lanazione.it

Paura e speranza tra la gente di Caracas - C'è stato un blackout e abbiamo pensato che fosse arrivato il momento". Come scrive ansa.it

Papa Francesco: “essere messaggeri e costruttori di speranza per una nuova stagione evangelizzatrice della Chiesa” - “Essere messaggeri e costruttori di speranza”, per “una nuova stagione evangelizzatrice della Chiesa, inviata a rianimare la speranza in un mondo su cui gravano ombre oscure”. agensir.it scrive

Referendum: Speranza voterà cinque sì, 'la destra ha paura' - Lo ha detto l'onorevole del Pd Roberto Speranza che nel pomeriggio, a Potenza, in piazza Duca della Verdura, ha partecipato all'iniziativa conclusiva della campagna ... Lo riporta ansa.it

Napoli, le rubano l'auto ma i poliziotti la ritrovano: «Angeli in divisa» - La paura di aver perso un'auto, presumibilmente rubata a Napoli, e lo spettro di dover fare altri sacrifici per riacquistarne una nuova. Lo riporta ilmattino.it

Tra speranza e paura Zelensky adesso apre. "Territori? Vedremo" - Insieme all'orgoglio e alla convinzione di essere dalla parte giusta della storia e avere, almeno in parte, le spalle coperte. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Paura Speranza Nuova