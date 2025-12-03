Più paura che speranza nella nuova Siria A Torino il vescovo di Homs

Riuscì a fuggire dalla Siria in modo rocambolesco salvando la pelle in extremis. un amico musulmano lo portò via in gran fretta con la sua motocicletta. Si allontanarono velocemente nel deserto siriano, appena in tempo, evitando di essere raggiunti e uccisi dai terroristi jihadisti. Così si salvò padre Jacques Mourad, monaco e sacerdote cattolico siriano, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Più paura che speranza nella nuova Siria”. A Torino il vescovo di Homs

