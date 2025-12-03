Più luce e meno consumi pronti oltre 200mila euro per l' efficientamento energetico

Messinatoday.it | 3 dic 2025

Il Comune ha approvato ieri due importanti documenti di indirizzo alla èrogettazione (DIP) relativi a interventi di efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione in diverse aree della città.Il primo intervento riguarda la cabina n. 1001 a servizio del viale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

