Più libri più liberi Zerocalcare | Non sarò alla fiera non condivido gli spazi con i nazisti

(Adnkronos) – Zerocalcare ha dato forfait: non sarà a 'Più libri più liberi' dopo la scelta dell'Associazione Italiana Editori (Aie) di confermare la presenza tra gli stand della casa editrice 'Passaggio al Bosco'. Ieri, il fumettista aveva firmato, insieme a decine di altri nomi di primissimo piano della cultura italiana (come Alessandro Barbero, Antonio Scurati, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Corriere della Sera. . Nasce un caso editoriale e politico alla fiera «Più libri più liberi», che si aprirà giovedì 4 dicembre alla Nuvola all’Eur. Un appello firmato, tra gli altri, da Zerocalcare, Alessandro Barbero, Christian Raimo pone formalmente il problema dell - facebook.com Vai su Facebook

Preoccupazione e sconcerto nel mondo della cultura. La scoperta della presenza di un editore che pubblica testi "neofascisti" tra gli stand di Più libri più liberi ha acceso una polemica immediata e profonda: com'è possibile che una fiera dedicata alla cultura d Vai su X

Più Libri Più Liberi 2025: torna il bonus libro per i più giovani. Arrivano Jovanotti e Zerocalcare - Torna a Roma Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Scrive romatoday.it

Caso Caffo. Fumettibrutti e Siverio non parteciperanno a “Più Libri Più Liberi” - compagna, dalla fiera dell’editoria a Roma, le scrittrici si schierano: “Serve una presa di posizione forte e chiara. Secondo quotidiano.net

Più Libri Più Liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria - Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) torna alla Nuvola dell’Eur dal 7 all'11 dicembre. Riporta romatoday.it

Più Libri Più Liberi 2024, tutte le anticipazioni della nuova edizione - Quest’anno la fiera Nazionale interamente dedicata alla Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata ... Secondo mangaforever.net

Libri Liberi da ritrovare (e riscoprire) per la città e non solo, così il Comune di Camerano avvicina i cittadini alla lettura - Si chiama “Libri Liberi” l’interessante iniziativa culturale promossa dal Comune di Camerano. Secondo corriereadriatico.it

Più libri più liberi, dal 2025 si cambia data - Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria non si svolgerà più nel mese di dicembre. Scrive ansa.it