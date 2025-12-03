Più libri più liberi colpo di scena Zerocalcare rinuncia | Non condivido spazi con i nazisti

"Gente a cui voglio bene ha fatto scelte diverse, sono sicuro che sapranno far sentire le loro voci e faccio il tifo per loro".

Alla fiera “Più libri Più liberi” non ci sarà Zerocalcare. La scelta del fumettista è arrivata dopo le polemiche per la partecipazione della casa editrice “Passaggio al bosco” accusata di aver pubblicato testi che esaltano figure e idee nazifasciste e antisemite. Lo h Vai su Facebook

Preoccupazione e sconcerto nel mondo della cultura. La scoperta della presenza di un editore che pubblica testi "neofascisti" tra gli stand di Più libri più liberi ha acceso una polemica immediata e profonda: com'è possibile che una fiera dedicata alla cultura d Vai su X

