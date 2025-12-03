Più forza al risanamento ambientale accordo tra Sogin e Sogesid
Affrontare con maggiore rapidità ed efficacia le sfide delle bonifiche, del risanamento e del ripristino ambientale. Con questi obiettivi l'amministratore delegato di Sogin Gian Luca Artizzu e l'amministratore delegato di Sogesid Errico Stravato hanno firmato un accordo quadro per rafforzare la collaborazione tra le due società. L'accordo prevede azioni per partecipare insieme a iniziative nazionali e internazionali, che richiedono competenze tecniche avanzate, aumentando la competitività delle candidature e la capacità di intervento su progetti complessi. La partnership unisce le competenze di Sogin, la società pubblica specializzata nel decommissioning nucleare e nella gestione dei rifiuti radioattivi, e di Sogesid (la società di ingegneria dello Stato, specializzata in bonifiche aree contaminate, gestione della risorsa idrica e infrastrutturazione ambientale nella Cooperazione internazionale).
