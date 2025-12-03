Più di 200mila casi di malattie respiratorie a New Delhi per lo smog
L’inquinamento atmosferico che affligge la capitale indiana New Delhi è responsabile di più di 200mila casi di malattie respiratorie gravi tra il 2022 e il 2024, secondo il ministero della salute. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
