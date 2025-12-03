Più di 1.200 detenuti pochi medici aule incendiate Così San Vittore scoppia
Il sovraffollamento nel carcere milanese di San Vittore è ormai intorno al 200%. Significa che i reclusi sono circa il doppio della capienza teorica. Lo ha detto Maria Pitaniello, direttrice della struttura, alla sottocommissione carceri di Palazzo Marino, mercoledì mattina.SovraffollamentoLa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
