Più di 1.200 detenuti pochi medici aule incendiate Così San Vittore scoppia

Il sovraffollamento nel carcere milanese di San Vittore è ormai intorno al 200%. Significa che i reclusi sono circa il doppio della capienza teorica. Lo ha detto Maria Pitaniello, direttrice della struttura, alla sottocommissione carceri di Palazzo Marino, mercoledì mattina.SovraffollamentoLa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

