Pista ciclabile in via Roma arredi e alberi nelle piazze limitrofe | cosa cambia nel nuovo progetto

Si avvicina alla fase dei lavori, con qualche modifica rispetto alle intenzioni originarie, il “disegno” del Comune per cambiare il volto di via Roma e delle piazze limitrofe con interventi non solo sulla viabilità, ma anche a livello estetico e ambientale. Dopo il Dip, documento di indirizzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

