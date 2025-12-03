Pietro Leopoldo concluso il ciclo di conferenze dedicato ai 260 anni dall’ascesa al trono

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Pietro Leopoldo, un grande innovatore, si conclude con grande partecipazione il ciclo di conferenze dedicato ai 260 anni dall’ascesa al trono. Si è concluso sabato 29 novembre, con l’ultimo incontro a Palazzo Concini, il ciclo di conferenze che il Comune di T erranuova Bracciolini – in collaborazione con l’Accademia Valdarnese del Poggio e con il contributo della Regione Toscana – ha dedicato a Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena, nel 260° anniversario del suo insediamento come Granduca di Toscana. Il percorso, intitolato “Pietro Leopoldo, un grande innovatore in economia”, ha proposto quattro appuntamenti tra Palazzo Concini e la sala grande dell’Accademia valdarnese del Poggio, offrendo un approfondimento articolato sulla visione riformatrice del sovrano: dall’architettura rurale alla modernizzazione agricola, dalle politiche economiche alle trasformazioni territoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

