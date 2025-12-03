Pietrangeli Licia Colò in lacrime alla camera ardente | È uscito a modo suo con My Way ora starà ridendo

È una Licia Colò molto provata quella vista alla camera ardente di Nicola Pietrangeli al Foro Italico. «È uscito a modo suo, con "My Way" ci ha fatto piangere,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pietrangeli, Licia Colò in lacrime alla camera ardente: «È uscito a modo suo, con "My Way", ora starà ridendo»

