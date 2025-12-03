Pietrangeli il figlio Marco | Sinner? Non so non ho visto il suo saluto

«Il saluto di Jannik? Non so, non ho visto». Nessun commento da Marco Pietrangeli, figlio del tennista Nicola, sul mistero delle condoglianze di Jannik Sinner, certamente non rese in pubblico ma, si dice, forse solo in forma privata. «Per lui la maglia azzurra era tutto - dice Marco Pietrangeli riferendosi al padre - poi qualche volta sparava qualche frecciatina a destra e a manca, ma rendiamoci conto che era un signore di 92 anni e che vedeva il tennis di oggi come una cosa di mostri e di marziani. Mostri nel senso buono della parola». 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pietrangeli, il figlio Marco: «Sinner? Non so, non ho visto il suo saluto»

