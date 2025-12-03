Pietrangeli Garbin | Ci diceva che le donne devono giocare le palle corte
“Ci diceva sempre che le donne devono giocare le palle corte. Lo ricordiamo con tanto amore”. Così Tathiana Garbin, capitana della Nazionale di tennis femminile, ricorda Nicola Pietrangeli parlando con i giornalisti al Foro italico dove è stata allestita la camera ardente per il campione di tennis. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Il ricordo di Tathiana Garbin, capitana della nazionale italiana di Billie Jean King Cup, per Nicola Pietrangeli «Nicola per me è stato molto più di un grandissimo campione. È stato un punto fermo del nostro tennis, una presenza che sentivi sempre lì, anche q - facebook.com Vai su Facebook
Il ricordo di Tathiana Garbin, capitana della nazionale italiana di Billie Jean King Cup, per Nicola Pietrangeli «Nicola per me è stato molto più di un grandissimo campione. È stato un punto fermo del nostro tennis, una presenza che sentivi sempre lì, anche q Vai su X
Nicola Pietrangeli, il ricordo di Tathiana Garbin - La capitana dell’Italia di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin, presente alla camera ardente di Nicola Pietrangeli, ha voluto lasciare il suo ricordo dell’uomo simbolo del tennis italiano. Riporta sportal.it
Garbin 'Pietrangeli straordinario, amava il tennis femminile' - Nei giorni in cui Jannik vinse il Next Gen, si parlava con Nicola e Lea Pericoli e lui diceva sempre che le donne dovevano fare le palle corte. Come scrive msn.com
Pietrangeli, Garbin: "Ci diceva che le donne devono giocare le palle corte" - (LaPresse) “Ci diceva sempre che le donne devono giocare le palle corte. Segnala stream24.ilsole24ore.com
Garbin “Pietrangeli sapeva sempre portare il sorriso” - Nei giorni in cui Jannik vinse il Next Gen, si parlava con Nicola e Lea Pericoli e lui diceva sempre che le ... Si legge su italpress.com
Pagina 2 | “Pietrangeli via in punta di piedi. Io, lui e Lea Pericoli davanti a quelle bottiglie di vino…” - Ad attenderlo anche il trofeo della Coppa Davis che ha vinto da capitano nel '76. Come scrive tuttosport.com
“Pietrangeli via in punta di piedi. Io, lui e Lea Pericoli davanti a quelle bottiglie di vino…” - Ad attenderlo anche il trofeo della Coppa Davis che ha vinto da capitano nel '76. Si legge su tuttosport.com