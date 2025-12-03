Pietrangeli Garbin | Ci diceva che le donne devono giocare le palle corte

Lapresse.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci diceva sempre che le donne devono giocare le palle corte. Lo ricordiamo con tanto amore”. Così Tathiana Garbin, capitana della Nazionale di tennis femminile, ricorda Nicola Pietrangeli parlando con i giornalisti al Foro italico dove è stata allestita la camera ardente per il campione di tennis. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

