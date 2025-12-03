Pietrangeli e il caso Sinner | il tennista ha fatto le condoglianze alla famiglia?

Ildifforme.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperto un caso su Sinner per la morte di Nicola Pietrangeli, era stato rivelato dall'Ansa che il tennista si era sentito con la famiglia per le condoglianze ma sembra che non sia vero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

pietrangeli e il caso sinner il tennista ha fatto le condoglianze alla famiglia

© Ildifforme.it - Pietrangeli e il caso Sinner: il tennista ha fatto le condoglianze alla famiglia?

News recenti che potrebbero piacerti

pietrangeli caso sinner tennistaNicola Pietrangeli, il figlio non sa niente delle condoglianze di Jannik Sinner - Marco Pietrangeli, figlio dell’ex tennista Nicola morto lunedì mattina all’età di 92 anni, non ha chiuso il caso legato alle condoglianze di Jannik Sinner che, si dice, siano arrivate solo alla famigl ... msn.com scrive

pietrangeli caso sinner tennistaSinner, condoglianze a Pietrangeli in forma privata. Il figlio: «Non ho il suo numero, forse ho perso la telefonata» - Così Jannik Sinner pare abbia scelto di omaggiare Nicola Pietrangeli, icona del ... Lo riporta ilmessaggero.it

pietrangeli caso sinner tennistaNicola Pietrangeli, chi era il tennista italiano: il figlio morto di tumore, le frecciate a Sinner, la storia con Licia Colò, i funerali: «Venite e restate fino alla fine» - La leggenda del tennis italiano era da qualche mese afflitto da problemi di salute. Secondo leggo.it

pietrangeli caso sinner tennistaAddio a Pietrangeli, l’ironia pungente e le sue frasi divisive: “Sinner il più forte italiano, forse austriaco”, “le due partite di Berrettini bruttissime” - Negli ultimi anni aveva più volte provocato polemiche per il suo modo di commentare la nuova epoca d'oro del tennis italiano ... ilfattoquotidiano.it scrive

pietrangeli caso sinner tennistaSinner e Berrettini in silenzio sulla morte di Pietrangeli: il caso che divide il tennis italiano - Il mancato saluto social di Jannik Sinner e Matteo Berrettini dopo la morte di Nicola Pietrangeli sorprende i tifosi, mentre il resto del tennis azzurro rende omaggio alla leggenda scomparsa. Secondo msn.com

pietrangeli caso sinner tennistaNicola Pietrangeli e Sinner, un rapporto di amore-odio tra elogi e accuse di "rosicate" - Il tennis italiano piange Nicola Pietrangeli, primo azzurro a vincere un torneo ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Pietrangeli Caso Sinner Tennista