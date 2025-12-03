Pietrangeli e il caso Sinner | il tennista ha fatto le condoglianze alla famiglia?

Si è aperto un caso su Sinner per la morte di Nicola Pietrangeli, era stato rivelato dall'Ansa che il tennista si era sentito con la famiglia per le condoglianze ma sembra che non sia vero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pietrangeli e il caso Sinner: il tennista ha fatto le condoglianze alla famiglia?

News recenti che potrebbero piacerti

#EffettoNotte: Zelensky a Macron: "La Russia non sia ricompensata". Trento in testa alla classifica Qualità della Vita (Sole 24 Ore). E il caso UniBo/Esercito. Chiudiamo con il ricordo di Nicola #Pietrangeli. tinyurl.com/36hzw87t #Ucraina #Trento #Qualit Vai su X

Nicola Pietrangeli se n’è andato a 92 anni. Jannik Sinner non ha fatto alcun post in onore del primo grande tennista italiano di ogni tempo. La famiglia non ha polemizzato, uno dei figli ha risposto a una domanda sulla questione in modo molto preciso. https://f - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli, il figlio non sa niente delle condoglianze di Jannik Sinner - Marco Pietrangeli, figlio dell’ex tennista Nicola morto lunedì mattina all’età di 92 anni, non ha chiuso il caso legato alle condoglianze di Jannik Sinner che, si dice, siano arrivate solo alla famigl ... msn.com scrive

Sinner, condoglianze a Pietrangeli in forma privata. Il figlio: «Non ho il suo numero, forse ho perso la telefonata» - Così Jannik Sinner pare abbia scelto di omaggiare Nicola Pietrangeli, icona del ... Lo riporta ilmessaggero.it

Nicola Pietrangeli, chi era il tennista italiano: il figlio morto di tumore, le frecciate a Sinner, la storia con Licia Colò, i funerali: «Venite e restate fino alla fine» - La leggenda del tennis italiano era da qualche mese afflitto da problemi di salute. Secondo leggo.it

Addio a Pietrangeli, l’ironia pungente e le sue frasi divisive: “Sinner il più forte italiano, forse austriaco”, “le due partite di Berrettini bruttissime” - Negli ultimi anni aveva più volte provocato polemiche per il suo modo di commentare la nuova epoca d'oro del tennis italiano ... ilfattoquotidiano.it scrive

Sinner e Berrettini in silenzio sulla morte di Pietrangeli: il caso che divide il tennis italiano - Il mancato saluto social di Jannik Sinner e Matteo Berrettini dopo la morte di Nicola Pietrangeli sorprende i tifosi, mentre il resto del tennis azzurro rende omaggio alla leggenda scomparsa. Secondo msn.com

Nicola Pietrangeli e Sinner, un rapporto di amore-odio tra elogi e accuse di "rosicate" - Il tennis italiano piange Nicola Pietrangeli, primo azzurro a vincere un torneo ... Secondo iltempo.it