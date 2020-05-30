Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Salvatore Baiardo rinviato a giudizio: è accusato di calunnia nei confronti di Massimo Giletti e ... ilfattoquotidiano.it
Grande Fratello: bacio proibito nella notte tra due "insospettabili"? La regia censura, l'indiscrezione movieplayer.it
Juventus Women, Girelli nella lista delle migliori 100 calciatrici al mondo: il riconoscimento per il 2025 ... juventusnews24.com
Eccellenze campane, innovazione del software: Kiranet nella top ten italiana teleclubitalia.it
Gaza, rapporto "DBIO" denuncia: "1115 istituzioni finanziare Ue hanno erogato $310mld a 104 aziende complici ... ilgiornaleditalia.it
Zerocalcare, "mai con i nazisti": l'ultimo delirio del fumettista liberoquotidiano.it
Rigenerazione urbana, Moratti: “Puntiamo a far entrare la Liguria nelle zone economiche speciali”
I numeri presentati da Regione Liguria al Forum sulla rigenerazione urbana a Genova: tra il 2021 e i... ► ilsecoloxix.it
Alla Masseria Celentano della cantina Longo Alberto il premio di Cantine d’Italia 2026
Relais & Agriturismo Masseria Celentano della cantina Alberto Longo di San Severo ha ricevuto ... ► foggiatoday.it
Anche a Firenze torna il tradizionale appuntamento con le stelle di Natale AIL
Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5.000 piazze italiane, ... ► firenzetoday.it
'Assassinio al Gioco del Ponte' presentazione del libro di Maurizio Nerini
L' Associazione Voices in the Wind di Marina di Pisa come proseguo della Stagione Estiva denominat... ► pisatoday.it
Gravissimo incidente stradale, muore coppia: i corpi sbalzati dall’auto
Era da poco passato mezzogiorno quando la quiete di una zona montana dell’Italia centrale è stata i... ► caffeinamagazine.it
Eastpak: modelli e prodotti
Il marchio Eastpak continua a imporsi come numero uno per gli zaini e prodotti quali i marsupi dell... ► donnemagazine.it
Gaza, rapporto "DBIO" denuncia: "1115 istituzioni finanziare Ue hanno erogato $310mld a 104 aziende complici dell'occupazione israeliana"
Oltre 1100 istituti europei hanno erogato 310 miliardi USD dal 2023 a favore di 104 aziende compli... ► ilgiornaleditalia.it
Atalanta Juve Coppa Italia: sarà la Dea l’avversaria dei bianconeri ai quarti dopo il 4 0 al Genoa! Si giocherà a Bergamo, ecco quando
di Redazione JuventusNews24Atalanta Juve Coppa Italia: ecco dei bianconeri ai quarti di finale dopo ... ► juventusnews24.com
Oltre la fiction, “L’altro ispettore” visto dagli ispettori del lavoro: “Il governo patrocina la serie Rai ma vuole chiudere l’Ispettorato”
La prima puntata de L’altro ispettore, nuova fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò e... ► ilfattoquotidiano.it
Frana tra Ubiale e Clanezzo, da Regione 180 mila euro per riaprire la strada
Val Brembana. Regione Lombardia stanzierà 180 mila euro dal fondo di riserva per consentire la rapi... ► bergamonews.it
Diretta gol Coppa Italia LIVE: Atalanta Genoa 4 0, prossima avversaria della Dea sarà la Juventus!
Diretta gol Coppa Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live degli ottavi di finale. Alle 15 A... ► calcionews24.com
Betta & Luti in concerto all'ExWide
Venerdì 5 dicembre Betta e Luti accompagnano il pubblico in un viaggio verso le origini del blues,... ► pisatoday.it
Ministero della Salute, Luca Brunese Esperto per la ricerca biomedica
Luca Brunese è il nuovo Esperto per la ricerca biomedica del ministero della Salute. A sceglierlo è... ► lettera43.it
I ricci, il Mondiale '78 e quell'abrazo... i 70 anni di Tarantini, calciatore del popolo
L'Argentina, in casa e sotto gli occhi del feroce dittatore Videla, ha appena battuto l'Olanda nella... ► gazzetta.it
Grande Fratello: bacio proibito nella notte tra due "insospettabili"? La regia censura, l'indiscrezione
La notte in Casa sarebbe stata più movimentata del previsto: un bacio "vietato" tra due concorrenti ... ► movieplayer.it
Pronto soccorso a Genova, decalogo anti code: “Attese non oltre le 8 ore”
Il diktat della Regione: «Servono più dimissioni nel fine settimana. Gli ospedali sono sotto control... ► ilsecoloxix.it
Inaugurate la casa e l'ospedale di comunità al Tiburtino III: ci saranno 20 posti letto
Da luoghi simbolo del degrado, vere e proprie discariche a cielo aperto, a presidio sanitario d’ec... ► romatoday.it
Le migliori scuole di Foggia e provincia: chi prepara al meglio gli studenti per il lavoro e l'università
L’ultimo quinquennio di istruzione – per parlare in maniera più spiccia, le scuole superiori – rap... ► foggiatoday.it
Allerta arancione al Sud: maltempo su Puglia, Basilicata e Calabria il 4 dicembre. Piogge intense e vento di burrasca. Allerta gialla in altre cinque regioni
Un minimo depressionario posizionato sul Mar Ionio si muove verso i Balcani e determina condizioni ... ► orizzontescuola.it
Autostrade, arrivano i rimborsi in caso di cantieri: come funziona il ristoro del pedaggio e perché rischia di essere una beffa
I rimborsi del pedaggio autostradale in caso di ritardi causati dai cantieri diventano realtà. L’Au... ► lanotiziagiornale.it
Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #24 “Flair vs Magnum T.A.: la tragedia possibile”
Ci sono rivalità che non hanno bisogno di essere spiegate: esistono, semplicemente, perché il... ► zonawrestling.net
Stelle di Natale Ail 5 6 7 8 dicembre
TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DI AILCON LA SOLIDARIETÀ IN 5.000 PIAZZE ITALIANEUna Stella di ... ► pisatoday.it
Festival Nessiah 2025, concerto dell'ensemble serba Shirà U’ Tfila al Teatro Sant'Andrea
Lunedì 8 dicembre alle 21 al Teatro S. Andrea concerto di “Shirà U’ Tfila”, Balkan Sephardic Music... ► pisatoday.it
Ucraina, salta l’incontro Usa Zelensky. Russia: “Più forti nei negoziati”
(Adnkronos) – Mentre la Russia nega di aver respinto la bozza del piano di pace di Donald Trump, è ... ► ildifforme.it
Norton Cuffy Juve, si complica l’affare: un club di Serie A forte su di lui già per gennaio. Le ultime sull’esterno del Genoa
di Redazione JuventusNews24Norton-Cuffy Juve, si complica l’affare. Il DS Manna segue l’esterno del ... ► juventusnews24.com
Famiglia nel bosco, domani i genitori non saranno all’udienza. Nathan e Cate rispettano l’ordinanza
La seduta del Tribunale dei minori dell’Aquila dedicata al caso di Palmoli si apre alle 15,30. Due ... ► repubblica.it
Il Royal National Ballet of Georgia pronto al Teatro Puccini con lo spettacolo "Fire of Georgia"
Sabato 3 Gennaio a Firenze uno spettacolo unico dove l’armonia dei movimenti si fonde con acrobazi... ► firenzetoday.it
Diretta gol Coppa Italia LIVE: Atalanta Genoa 3 0, tris dei nerazzurri con Pasalic
Diretta gol Coppa Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live degli ottavi di finale. Alle 15 A... ► calcionews24.com
Natale a Livorno, autobus e funicolare gratis durante le festività: ecco quando
Autobus e funicolare gratuiti il 7, 8, 14 e 21 dicembre. Anche per queste festività di Natale, il ... ► livornotoday.it
Ruba un portafogli in metro davanti a un poliziotto (e viene arrestato)
Ha derubato un anziano, ma non si è reso conto che poco prima aveva attirato l’attenzione di un po... ► milanotoday.it
Mauro Di Maggio torna con “Fuori Tonalità”: il nuovo singolo in uscita il 5 dicembre 2025
Dal 5 dicembre 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme Fuori Tonalità, il nuovo singolo di Ma... ► ilgiornale.it
Tredicesima dicembre 2025: a chi spetta, come si calcola e in quali giorni viene pagata
Dicembre è il mese della tredicesima anche per l’anno 2025, con circa 36 milioni di soggetti lavora... ► lettera43.it
Capo (Accenture): “Con dominio subacqueo forma unico ecosistema operativo”
(Adnkronos) – Nel panel “Underwater: minacce cyber, sicurezza e nuove dinamiche geopolitiche”, part... ► ildifforme.it
I migliori istituti tecnici della Tuscia per lavoro e università: le classifiche 2025
I migliori istituti tecnici superiori della Tuscia per sbocco universitario e lavorativo secondo l... ► viterbotoday.it
“Mi fai vibrare, esco con te”. Uomini e Donne: è coppia, lasciano lo studio insieme
“Mi fai vibrare tutto, ecco con te”. Annuncio col botto a Uomini e Donne. La puntata del 3 dicembre... ► caffeinamagazine.it
“Ho sperimentato in prima persona l’inganno dell’ideologia di genere”
''ho subito interventi irreversibili, tra cui la castrazione chirurgica a 18 anni'', ha detto Daniel... ► imolaoggi.it
A Panizza, Rambaldi, Chiumento e Gentili il premio “Atleta dell’anno” delle Fiamme Gialle
In un Salone d’Onore del CONI gremito, è stato presentato questo pomeriggio il calendario da tavolo... ► sportface.it
Difesa, Terna: “Cavi sottomarini infrastruttura strategica, protezione cyber”
(Adnkronos) – “L’Italia ha una delle reti di cavi elettrici sottomarini più estese e articolate d’E... ► ildifforme.it
“Mvtina, lo scontro fatale”, Sorrentino presenta il suo quarto volume a Serramazzoni
Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 17,30 presso la Biblioteca Comunale di Serramazzoni, Gabriele Sorr... ► modenatoday.it
Meteo | Previsioni per giovedì 4 dicembre
A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge ... ► modenatoday.it
Quartieri protagonisti: cittadini e Polizia locale a confronto per segnalazioni e richieste
Si è chiusa martedì sera il ciclo di otto incontri organizzati dalla Polizia Locale di Forlì con l... ► forlitoday.it
Autostrade, dal 2026 scattano i rimborsi automatici per cantieri e blocchi del traffico: ecco come funzionano
Con l’anno prossimo entra in vigore un sistema nazionale che permette agli automobilisti di ottener... ► cityrumors.it
Il celebrante ai funerali di Pietrangeli: "Incontrerà Gesù e magari troverà difetti anche a lui..."
Tra i primi ad arrivare a Ponte Milvio il principe Alberto di Monaco. Fognini: "Doveroso essere qui"... ► gazzetta.it
Ecco perché Totò Cuffaro è stato di nuovo arrestato e altri 15 indagati restano liberi
Sicuramente ci sarebbe stato un "patto corruttivo" in relazione al concorso per 15 Oss a Villa Sof... ► palermotoday.it
Sarah Paulson onorata con la stella sulla Hollywood Walk of Fame: "Un sogno che si avvera"
La star della serie antologica American Horror Story ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, fest... ► movieplayer.it
L'ultimo Live è diviso in 3 manche serrate
È arrivato il momento della finalissima di X Factor 2025. L’appuntamento è per domani sera, 4 dicem... ► iodonna.it
Spazio, Pieralli (Telespazio): “Infrastrutture sono layer comune, dal digital divide alla difesa”
(Adnkronos) – “Lo spazio, dalla difesa al digital divide, costituisce oggi un layer comune per tutt... ► ildifforme.it
Juventus Women, Girelli nella lista delle migliori 100 calciatrici al mondo: il riconoscimento per il 2025 straordinario
di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Girelli: Scudetto e Coppa Italia nel 2025. La nomination ... ► juventusnews24.com
“Licenziata dopo 15 anni di dirette”. La conduttrice tv non ci sta: amarezza e sciopero
Quindici anni di dirette ininterrotte, tre ore al giorno davanti alle telecamere, dentro una progra... ► caffeinamagazine.it
Il salto in lungo rimane così com’è! Addio alla rivoluzione dell’area di stacco: “Ascoltati gli atleti”
Nel corso dell’ultimo anno si è parlato a lungo della possibilità di rivoluzionare il salto in lung... ► oasport.it
Shelter: Jason Statham in azione nel trailer del suo nuovo film
Uscirà all'estero il 30 gennaio il nuovo action thriller con Jason Statham. Si intitola Shelter ed è... ► comingsoon.it
Prysmian, Taddei: “Sicurezza cavi vero vantaggio competitivo, va progettata e monitorata”
(Adnkronos) – “La sicurezza dei cavi sottomarini non è un nice to have, ma un vantaggio competitivo... ► ildifforme.it
Colpo alle Poste da 100mila, sconto di pena per due rapinatori
Sconto di pena per Palma Pasquale 24enne e Salvati Agostino 19enne, entrambi di Giugliano in Campa... ► casertanews.it
Inps introduce un bonus per le nuove imprese guidate da giovani under 35. Chi può beneficiarne e in quali settori
In Italia l’avvio di una nuova attività per gli under 35 è un terreno complesso: tra costi iniziali... ► iodonna.it
Annuncio importante per il remake dell anime One Piece dopo due anni di attesa
Le recenti novità riguardanti l’universo di One Piece stanno suscitando grande interesse tra appass... ► jumptheshark.it
Primo dispiacere per De Rossi, Genoa schiantato in Coppa Italia: l’Atalanta sfiderà la Juventus
L'Atalanta rifila un poker al Genoa e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incont... ► fanpage.it
Paolo Fox, oroscopo di oggi giovedì 4 dicembre: le previsioni segno per segno
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYL'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 4 dicembre. L... ► livornotoday.it
Tentano di coinvolgerlo a investire 1000 euro in Bitcoin, poi lo rapinano
Hanno tentato di coinvolgerlo in un investimento in Bitcoin, poi lo hanno rapinato. Vittima un rom... ► romatoday.it
Carceri, la destra litiga sull’indultino. La Russa: “Chi è a fine pena esca a Natale”. No di Mantovano: “Aumenteremo i posti”
Un “mini-mini-indultino” per Natale, che permetta “a chi ha scontato la maggior parte della pena di... ► ilfattoquotidiano.it
Cittadino cinese rapito, arriva la richiesta di riscatto
Alla moglie di Yang Yixian, il cittadino cinese di 46 anni che sarebbe stato rapito a Prato nella ... ► firenzetoday.it
Polpette avvelenate per uccidere gli animali a Udine Nord
La polizia locale di Udine indaga su delle polpette avvelenate lasciate in via Monte Nero nel tent... ► udinetoday.it
In auto con la cocaina e una pistola rubata, 26enne ai domiciliari
Nella serata del 1 dicembre scorso, intorno alle ore 22.00, una pattuglia della Squadra Volante ch... ► modenatoday.it