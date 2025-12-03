Pietralata il Comune bussa al Governo per il nuovo commissariato vicino allo stadio della Roma
Il Comune di Roma chiederà al Governo di realizzare il nuovo commissariato di polizia a Pietralata. Un’opera attesa da tempo, addirittura dal 2014 e che doveva vedere la luce in questi anni. Peccato, però, che i fondi che erano stanziati sono stati tagliati. Per questo i consiglieri di Azione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
