Pietradefusi anziana truffata | inseguimento e arresto nel Beneventano
Un inseguimento, avviato nella serata di oggi, ha condotto all’arresto di uno dei presunti autori di una truffa ai danni di un'anziana residente a Pietradefusi, comune della provincia di Avellino. L'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano è scattato a seguito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
Truffa ad un’ anziana a Pietradefusi, malviventi inseguiti dai Carabinieri: uno bloccato - Quello scattato nella prima serata nella zona al confine con il beneventano da parte dei Carabi ... Secondo irpinianews.it