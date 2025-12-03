"Il pronto soccorso di Urbino va sicuramente migliorato ma basta diffondere falsità e preoccupazione tra i cittadini dell’entroterra – commenta il consigliere regionale Nicolò Pierini – servono risposte e l’ AST insieme alla Regione Marche sta mettendo in piedi una serie di azioni volte a migliorare la situazione. Si continuano a diffondere notizie false su interruzioni di servizio, quando, nonostante le problematiche generali sanitarie la continuità è garantita. A Urbino il pronto soccorso sta subendo una forte pressione dovuta alla carenza di medici che implica una forte sollecitazione sull’intera struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pierini: "Si diffondono notizie false"