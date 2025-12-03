Piercing non sicuri lavoratori in nero ed evasione | controlli a tappeto nei centri estetici

Blitz negli studi di tatuaggi e piercing della città e della provincia: Guardia di Finanza e Ats hanno scoperto lavoratori in nero, evasione fiscale e gravi violazioni delle norme su sicurezza sul lavoro e prodotti. L’operazione ha portato alla sospensione di un’attività, a decine di sanzioni e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Bodymod Piercing Jewelry. . Il 2025 è stato all'insegna di materiali sicuri, versatilità e dell'audacia di combinare finiture diverse - facebook.com Vai su Facebook

Piercing non sicuri, lavoratori in nero ed evasione: controlli a tappeto nei centri estetici - Tra i 20 lavoratori sottoposti a controllo, tre erano impiegati in nero e due con posizione irregolare. Lo riporta bresciatoday.it

Senza informazioni minime di sicurezza: sequestrati 684 piercing nel Bresciano - In città, sono state ispezionate quattro attività, di cui due sono risultate evasori totali ... msn.com scrive

Lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza: sospese due attività e tre denunciati - Nell’ambito di un servizio straordinario volto a contrastare il fenomeno del caporalato, il lavoro irregolare e a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ... Scrive ilmessaggero.it

Finanza Ascoli, cinque datori lavoro multati per lavoratori in nero - Sono 14 i lavoratori in nero individuati dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno durante i controlli estivi condotti lungo la costa e nell'entroterra, a tutela della legalità economica e della ... Secondo ansa.it

Trovati 45 lavoratori in nero e 60 casi di scontrini non emessi. Giro di vite della Finanza - Quarantacinque lavoratori impiegati "in nero" sono stati individuati negli ultimi giorni dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, durante una serie di servizi di controllo economico del ... Riporta quotidianodipuglia.it

Lavoro in nero, scoperti 8 lavoratori senza contratto di assunzione tra gli stand delle fiere: sospesa un'attività - Per un’azienda è stata richiesta la sospensione dell’attività. Secondo ilgazzettino.it