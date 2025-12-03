Picchiata a morte in casa il corpo di Sadjide Muslija trovato sul letto L' ex marito ancora in fuga

MONTE ROBERTO - Femminicidio questa mattina a Pianello Vallesina, dove una donna di 49 anni di origine macedone, Sadjide Muslija, è stata trovata morta nella propria abitazione di via Garibaldi. I Carabinieri della Stazione di Moie di Maiolati Spontini, intervenuti nell’appartamento, hanno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

