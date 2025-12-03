Piazza Aguselli lavori conclusi nonostante le pedate notturne Castorri | Il responsabile pagherà il ripristino del tratto

È praticamente giunto al termine il cantiere di piazza Aguselli, che è tornata pedonabile da oggi, mentre per la carrabilità e l'accesso al parcheggio ci vorrà qualche altro giorno, ma indicativamente intorno al 10 dicembre tutto dovrebbe tornare alla normalità. A parte alcune preoccupazioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Lavori in piazza Aguselli, la Lega attacca la Giunta: “Lavori interminabili e commerci allo stremo” #Cesena - facebook.com Vai su Facebook

Cesena, lavori in piazza Aguselli: il cronoprogramma del Comune - I lavori in piazza Aguselli e le proteste dei commercianti restano un tema caldo a Cesena e l’amministrazione comunale in una nota ha riassunto il ... Segnala corriereromagna.it

Cesena, i commercianti di piazza Aguselli esasperati: class-action contro il Comune - I lavori di riqualificazione di piazza Aguselli si stanno rivelando un vero stillicidio per le casse delle attività commerciali lì ubicate e un peso per i residenti. Secondo corriereromagna.it

Piazza Aguselli, lavori al via da lunedì - Lunedì prossimo inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza Aguselli, che successivamente interesseranno anche le vie Strinati, Dandini e Milani. Secondo ilrestodelcarlino.it

Via ai lavori su manto e alberature: "Piazza Aguselli pronta a Natale" - Il Comune confida di aver completato per lo shopping natalizio i lavori di rigenerazione di piazza Aguselli, con la messa a disposizione del parcheggio. Lo riporta ilrestodelcarlino.it