Pianoforti nei vicoli sul Gargano con il festival ‘Piano City Vico’
Da sabato, 6 a lunedì, 8 dicembre, Vico del Gargano si trasformerà in un borgo sonoro: pianoforti spunteranno nelle piazze, nei vicoli e nei luoghi simbolo, e la musica si diffonderà tra le case antiche e le chiese, creando un’atmosfera unica in cui ogni angolo risuona di note. È la seconda. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
