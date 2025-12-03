Pianoforti nei vicoli sul Gargano con il festival ‘Piano City Vico’

Da sabato, 6 a lunedì, 8 dicembre, Vico del Gargano si trasformerà in un borgo sonoro: pianoforti spunteranno nelle piazze, nei vicoli e nei luoghi simbolo, e la musica si diffonderà tra le case antiche e le chiese, creando un’atmosfera unica in cui ogni angolo risuona di note. È la seconda. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

